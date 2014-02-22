Янукович объясняет массовый выход из фракции ПР давлением на депутатов

Президент Виктор Янукович объясняет выход многих народных депутатов из фракции Партии регионов давлением на них.

Об этом Янукович заявил в видеокомментарии журналистам, выложенном в сети Интернет.

Отвечая на вопрос, происходит ли выход нардепов из ПР под давлением, он сказал: "Конечно!".

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"Но есть и изменники. Я не хочу сейчас об этом говорить, я не хочу называть фамилии. Пусть это будет на их совести, на их ответственности", - сказал Янукович.

При этом Янукович подчеркнул, что "партия пережила много таких времен".