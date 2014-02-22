Кабмин готов передать полномочия новой власти

После принятия решений Верховной Радой относительно нового руководства Правительства ныне действующее Правительство обеспечит передачу власти в полном соответствии с действующей Конституции и законодательства, сообщается в официальном заявлении, опубликованном на Правительственном портале.

Как говорится в заявлении, учитывая развитие событий в Украине в течение последних дней и часов Кабинет Министров Украины подчеркивает, что ситуация в Украине остается управляемой и в рамках легитимного законодательного и нормативного пространства.

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Верховная Рада остается высшим законодательным органом, который работает в рамках своих полномочий.

Кабинет Министров и Министерство финансов работает в нормальном режиме и обеспечивает выполнение своих функций и задач.