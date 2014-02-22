Самолет Януковича сел на территории Харьковского авиазавода - СМИ

Самолет, на борту которого находится Президент Виктор Янукович, приземлился на территории Харьковского авиационного завода.

Об этом руководителю проекта Gordonua.com Дмитрию Гордону сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах, сообщает сайт издания.

"Да, Президент действительно находится в Харькове. Но его самолет приземлился не в центральном аэропорту, а на территории авиазавода", – сказал источник.

По его словам, Президента охраняют отряды харьковской милиции, но при получении соответствующих гарантий они готовы перейти на сторону народа.

Как отмечается, сегодня утром появилась информация, что служебный самолет Президента не производил посадку в Харьковском аэропорту.

Читайте такжеВ «Межигорье» массово прибывают активисты Майдана

В ряде СМИ появилась информация, что президентской самолет совершил посадку в международном аэропорту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщал УНИАН, в комментарии агентству советник Президента Анна Герман рассказал, что Президент Виктор Янукович находится в Харькове, но участвовать в съезде депутатов всех уровней юговосточных областей Украины, Крыма и Севастополя не планирует.

"Президент находится в Харькове с рабочей поездкой, он прилетел сюда вчера. Сегодня встретится с избирателями, выступит по телевидению. Президент не намерен принимать участие в том съезде , который пройдет в Харькове", - сказала Герман.

По ее словам, также в Харькове находится глава Администрации Президента Андрей Клюев.