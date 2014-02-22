В аэропорту Харькова опровергли информацию о прибытии Януковича
07:30, 22 февраля 2014Политика
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Самолет президента Украины Виктора Януковича не приземлялся в аэропорту Харькова.
В аэропорту Януковича не видели
Об этом 22 февраля корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили в справочной службе харьковской воздушной гавани.
"Президентский борт у нас не приземлялся", - сказал представитель аэропорта.
Ранее СМИ распространили информацию, что президент Украины вылетел в Харьков для участия в съезде депутатов юго-восточных областей страны, организатором которого выступает Всеукраинский общественный союз (ВОС) "Украинский фронт". Заседание намечено на 22 февраля.
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