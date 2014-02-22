Председателем ВР предлагают назначить Турчинова или Порошенко
На должность председателя Верховной Рады предложены кандидатуры Турчинова и Порошенко.
На должность председателя Верховной Рады предложена кандидатура народного депутата от «Батькивщины» Александра Турчинова.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте ВР под №4177-1.
Проект постановления внесли народные депутаты Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и внефракционный Игорь Еремеев.
Читайте такжеРыбак написал заявление о сложении полномочий
Также в парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании председателем ВР Петра Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления размещен на сайте ВР под № 4177.
Этот проект постановления внесли народные депутаты Григорий Смитюх, Андрей Деркач (на днях вышли из фракции Партии регионов), а также Олег и Андрей Табаловы (внефракционные), Александр Един (фракция Партии регионов) и Давид Жвания (внефракционный).