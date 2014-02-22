Председателем ВР предлагают назначить Турчинова или Порошенко

12:24, 22 февраля 2014
Политика
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На должность председателя Верховной Рады предложены кандидатуры Турчинова и Порошенко.

Турчинов и Порошенко могут стать новыми спикерами Верховной Рады

На должность председателя Верховной Рады предложена кандидатура народного депутата от «Батькивщины» Александра Турчинова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте ВР под №4177-1.

Проект постановления внесли народные депутаты Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и внефракционный Игорь Еремеев.

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Также в парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании председателем ВР Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления размещен на сайте ВР под № 4177.

Этот проект постановления внесли народные депутаты Григорий Смитюх, Андрей Деркач (на днях вышли из фракции Партии регионов), а также Олег и Андрей Табаловы (внефракционные), Александр Един (фракция Партии регионов) и Давид Жвания (внефракционный).

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