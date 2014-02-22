В Харькове к месту сбора евромайдановцев прибыл автобус с вооруженным “Беркутом”

Как передает корреспондент УНИАН, около 10.40 из припаркованного неподалеку автобуса вышли несколько десятков бойцов “Беркута” в бронежилетах, касках и с автоматами.

“Беркутовцы” выстроились вблизи входа в гостиницу “Турист”. Людям они не объясняют причину своего прибытия.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня пройдет съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины, Крыма и Севастополя, инициированный всеукраинским общественным союзом «Украинский фронт», начнется в 12.00 во Дворце спорта на проспекте Маршала Жукова.

Съезд депутатов в Харькове планируют пикетировать активисты местного Евромайдана. По информации организаторов, сбор участников пикетирования назначен на 11.00 неподалеку от выхода из станции метро «Маршала Жукова».