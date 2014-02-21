Депутаты юго-восточных областей Украины проведут съезд в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Twitter написал глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин.

«По инициативе ВОС «Украинский фронт» 22 февраля в Харькове пройдет Съезд депутатов всех уровней Юго-Восточных обл ., г. Севастополя и АР Крым », - написал Добкин.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Харькове во время съезда первичных организации Партии регионов было принято решение о создании Всеукраинского общественного союза «Украинский фронт», также делегаты съезда решили создать народную гвардию для защиты админзданий и сооружений от захватов.