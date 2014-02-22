Закон о возвращении к Конституции 2004 года направлен в АП - Кошулинский

Принятый Верховной Радой закон о возвращении к Конституции в редакции 2004 года направлен в Администрацию Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.

Читайте такжеТимошенко, Захарченко, Конституция, амнистия: Рада, наконец, поработала

Как сообщал УНИАН, 21 февраля лидеры оппозиции подписали соглашение с Президентом Виктором Януковичем, которое предусматривает возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики, формирование нового правительства и назначение досрочных выборов Президента.

В тот же день ВР конституционным большинством приняла закон о возвращении к Конституции 2004 года.