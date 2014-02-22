Донецких горняков везут на съезд в Харьков – профсоюз

Об этом сообщает сайт Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ).

Согласно сообщению, руководство шахт ГП «Селидовуголь» организует отправку шахтеров в Харьков на съезд. Эту информацию профсоюзу подтвердил заместитель председателя первичной организации НПГУ шахты «Россия» ГП «Селидовуголь» Александр Вовк.

Для участия в мероприятиях в Харькове формируются группы горняков как из шахты «Россия», так и других рудников предприятия.

«Это уже не первый случай, когда горняков отправляют на провластные митинги. Не секрет, что людей не так давно привозили к Донецкой ОГА, где они в касках с черенками от лопат сидели в автобусах и могли быть использованы в столкновениях», - говорится в сообщении.

Независимый профсоюз горняков Украины подчеркивает, что «таким образом работников шахт втягивают в противостояние и используют в политических целях», хотя «руководство и власть должны заботиться, чтобы шахтерам обеспечивали достойные условия труда, своевременно выплачивали заработную плату и необходимые социальные выплаты».

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«Это недопустимо, когда так используют тружеников, которые не владеют достоверной информацией, потому что находятся в постоянном информационном вакууме и дезинформирмации», - заявляют в НПГУ.