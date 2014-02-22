Председатель ОБСЕ приветствовал достигнутые в Украине договоренности

Как сообщили УНИАН в пресс - службе Секретариата ОБСЕ, «это согласие является важным шагом к остановке насилия и решения конфликта».

Буркгальтер призвал все стороны обеспечить выполнение договоренностей и придерживаться согласованных условий.Он поздравил все стороны за их работу , направленную на достижение этого сдвига, включая усилиями министров иностранных дел Польши, Германии, Франции и специального представителя Российской Федерации.

ОБСЕ предлагает свою поддержку и опыт в реализации договоренностей, подтвердил Буркгальтер.

«Председательство ОБСЕ рассматривает различные варианты помощи со стороны Организации для поддержки реализации договоренностей. Я еще раз подтверждаю готовность ОБСЕ помогать Украине всеми возможными средствами, в том числе и через наблюдение за выборами и работой по установлению фактов относительно проявлений насилия и случаев нарушения прав человека. Учитывая насущную необходимость восстановить доверие между всеми сторонами, также следует предусмотреть роль ОБСЕ в качестве беспристрастного свидетеля и гаранта выполнения конкретных согласованных сторонами мероприятий», - отметил председатель ОБСЕ.