Украинцы разблокировали пропускные пункты на границе с Польшей
12:00, 21 февраля 2014Политика
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Украинцы сняли блокаду перед всеми ранее перекрытыми пунктами пропуска на границе с Польшей.
Пропускные пункты разблокированы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польских пограничников.
”Пропуск через все пункты проходит нормально. Блокада на дорогах, ведущих к ним, была устранена”, - сообщила пресс-служба, представляя данные по состоянию на сегодняшнее утро.
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Как сообщал УНИАН, украинцы начали блокировать дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей в ночь на 19 февраля в связи с очередным всплеском насилия в Киеве, где погибли многие активисты .
Некоторое время были заблокированы 4 из семи действующих ЧП на польско-украинской границе.
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