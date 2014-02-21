Украинцы разблокировали пропускные пункты на границе с Польшей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польских пограничников.

”Пропуск через все пункты проходит нормально. Блокада на дорогах, ведущих к ним, была устранена”, - сообщила пресс-служба, представляя данные по состоянию на сегодняшнее утро.

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Как сообщал УНИАН, украинцы начали блокировать дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей в ночь на 19 февраля в связи с очередным всплеском насилия в Киеве, где погибли многие активисты .

Некоторое время были заблокированы 4 из семи действующих ЧП на польско-украинской границе.