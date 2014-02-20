Украинцы заблокировали уже четвертый пункт пропуска на границе с Польшей

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польских пограничников.

”Сейчас с украинской стороны заблокированы дороги к четырем пунктам: Корчева-Краковец, Медика-Шегини, Крощенко-Смильница и Хребенне-Рава-Русская”, - говорится в сообщении.

Украинцы пропускают к границе лишь единичные частные автомобили и автобусы.

”Водителей грузовых автомобилей не пропускают через блокаду, но они могут пользоваться другими пунктами пропуска”, - отметила пресс-служба.

Все заблокированные пункты находятся во Львовской области, где остался лишь один не заблокированный - ”Будомеж-Грушев”. Остальные автомобильные ПП находятся в Волынской области.

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Ранее сегодня польские пограничники сообщали о блокировании украинцами 3 пунктов пропуска.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году наземные автомобильные пункты пропуска пересекли 5,96 млн автомобилей, в том числе 5,1 млн частных авто.

Границу пересекли также почти 750 тысяч грузовых автомобилей и более 80 тысяч автобусов.