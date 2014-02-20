Регионал Рудьковский призывает Раду проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на заседании парламента.

По его словам, сегодня необходимо определиться, приняв постановление ВР по поводу того, что Конституционный суд, принимая решение по Конституции 2004 года, превысил свои полномочия, и таким образом принятие такого постановления будет достаточным для того, чтобы вернуться к Конституции 2004 года. Рудьковский отметил, что также парламент должен проголосовать за постановление, которым обязать председателя ВР «вернуть на сайте ВР действие Конституции 2004 года». Он также предложил проголосовать за вывод правоохранителей из центра Киева, а также за запрещение ввода войск в Киев.

Читайте такжеВ ВР зарегистрировались 227 депутатов, заседание возобновленоРудьковский отметил необходимость переформатировать руководство парламента и сформировать коалиционное правительство с участием всех политических партий.

Рудьковский также обратился к председательствующему на заседании ВР заместителя председателя парламента Руслана Кошулинского с просьбой зачитать его заявление о выходе из фракции ПР. Он подчеркнул, что таких заявлений было два, но они так и не объявлены в сессионном зале.