В доме на Прорезной открыли госпиталь для раненых

В угловом доме на улице Прорезной открыли госпиталь для раненых митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявили со сцены Майдана.

В этом доме все пострадавшие могут получить квалифицированную медицинскую помощь, до улицы Прорезной могут оперативно добраться кареты скорой медицинской помощи.