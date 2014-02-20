В доме на Прорезной открыли госпиталь для раненых

10:21, 20 февраля 2014
Политика
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В этом доме все пострадавшие могут получить квалифицированную медицинскую помощь.

В угловом доме на улице Прорезной открыли госпиталь для раненых митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявили со сцены Майдана.

В этом доме все пострадавшие могут получить квалифицированную медицинскую помощь, до улицы Прорезной могут оперативно добраться кареты скорой медицинской помощи.

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