В доме на Прорезной открыли госпиталь для раненых
10:21, 20 февраля 2014Политика
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В этом доме все пострадавшие могут получить квалифицированную медицинскую помощь.
В угловом доме на улице Прорезной открыли госпиталь для раненых митингующих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявили со сцены Майдана.
В этом доме все пострадавшие могут получить квалифицированную медицинскую помощь, до улицы Прорезной могут оперативно добраться кареты скорой медицинской помощи.
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