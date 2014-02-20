Президент Чехии усомнился в запланированной встрече с Януковичем

В Праге перестали воспринимать Януковича как партнера, сообщает газета "Зеркало недели".

На брифинге, который состоялся после заседания чешского камбина в среду, 19 февраля, министр иностранных дел Лубомир Заоралек отметил, что ответственность за то, что Украина оказалась на пороге гражданской войны, лежит на украинской власти. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на брифинге сказал, что санкции, которые предусматривает принятая его коллегами резолюция, бесспорно, распространяется и на президента Украины Виктора Януковича.

Некоторые чешские комментаторы предполагают, что приглашение Януковича в Прагу на апрельский саммит Восточного партнерства будет отозвано. Уверенности им придает то, что посол Украины Борис Зайчук получил в среду предупреждение от начальника международного отдела секретариата чешского президента Гинко Кмоничка: если кризис в Украине не будет ликвидирован мирным путем, визит Януковича можно считать отмененным. То же выслушал украинский дипломат и в министерстве иностранных дел.

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Президент Милош Земан, в свою очередь, выразил сомнение относительно возможной встречи с первым лицом страны, на улицах которой льется кровь мирных жителей. "Предпочитаю, - сказал Земан, - чтобы украинские граждане бросали бюллетени в урны, а сами в них не попадали".

В среду вечером, когда стало известно, что киевская власть трактует Евромайдан как террористическую акцию и планирует принять меры с помощью регулярной армии, глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек в интервью чешскому телевидению отметил: "Такая власть перестает быть нашим партнером".