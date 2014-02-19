Митингующие начали штурм Полтавской ОГА: люди бьют окна и бросают "коктейли Молотова"

Как передает корреспондент УНИАН, после погрома и поджега центрального офиса Полтавской областной организации Партии регионов митингующие пришли в облгосадминистрации и начали бить окна и штурмовать админздание Полтавской ОГА.

В ход пошли коктейли Молотова и мощные петарды. Окна входной двери разбиты. Милиция начала разгонять людей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером сторонники Майдана пикетировали облгосадминистрацию, областное управление милиции, а затем пришли к офису облорганизации Партии регионов. Митингующие выбили окна и двери в офисе, а затем вынесли часть оргтехники, калориферы и подожгли офис. Представителей партии в офисе на момент его захвата и поджога не было.