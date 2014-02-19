Донецкая ПР предлагает охранять офисы оппозиционных партий
Секретарь Донецкого городского совета, член Партии регионов Сергей Богачев предложил оппозиционным партиям охранять их офисы силами регионалов
Он аргументировал такое предложение нападениями на офисы ВО «Свобода» в других регионах.
«Мое предложение относительно охраны офисов «Свободы», «Батькивщины» основывается на реакции жителей Донбасса, вызванной информацией с Ивано-Франковской, Львовской областей по захвату районных отделений милиции, прокуратуры, СБУ, о тех жертвах, среди которых есть и члены Партии регионов в Киеве. Все это вызывает возмущение, чтобы не сказать больше, у жителей Донбасса», - сказал Богачев в комментарии Радио Свобода.
Читайте такжеВ Донецке неизвестные с георгиевскими лентами напали на кафе, где собирались евромайдановцы«Те призывы, которые время от времени раздаются в Донецке, о запрете партий оппозиции, могут в дальнейшем радикализироваться. Мы должны не допустить этого, поэтому мы считаем необходимым принять в случае необходимости под охрану офисы партий оппозиции», - добавил Богачев.
В то же время, председатель донецкой городской организации ВО «Свобода» Артур Шевцов сообщил Радио Свобода, что они уже знают о предложении Сергея Богачева.
«Мы уже увидели, что Партия регионов предлагает охранять офисы оппозиционных партий. Сейчас мы рассматриваем целесообразность такого мероприятия и в ближайшее время сообщим о своем решении. В настоящее время нас больше волнует безопасность активистов донецкого Евромайдана без какой-либо партийной принадлежности. Случаи слежки за активистами и срыва встреч актива стали регулярным явлением, это не может не беспокоить», - говорит «свободовец».
В то же время, плана по охране беспартийных активистов донецкого Евромайдана в донецкой Партии регионов нет. «В стране живут разные люди. Я не думаю, что надо тех экстремистов, которые на Майдане, относить к тому большинству, которая проживает в Украине. Такие же экстремисты наверняка есть и в Донецке. Не думаю, что надо обобщать и преувеличивать степень опасности для кого-то в Донецке. Но со всеми этими рисками нужно считаться», - заявил Богачев.
За последнюю неделю неизвестные молодые люди в спортивном отслеживали локацию собрания активистов донецкого Евромайдана, а также устраивали провокации. Милиция рассматривает 8 заявлений от активистов относительно этих событий.