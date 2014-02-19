Донецкая ПР предлагает охранять офисы оппозиционных партий

Он аргументировал такое предложение нападениями на офисы ВО «Свобода» в других регионах.

«Мое предложение относительно охраны офисов «Свободы», «Батькивщины» основывается на реакции жителей Донбасса, вызванной информацией с Ивано-Франковской, Львовской областей по захвату районных отделений милиции, прокуратуры, СБУ, о тех жертвах, среди которых есть и члены Партии регионов в Киеве. Все это вызывает возмущение, чтобы не сказать больше, у жителей Донбасса», - сказал Богачев в комментарии Радио Свобода.

Читайте такжеВ Донецке неизвестные с георгиевскими лентами напали на кафе, где собирались евромайдановцы«Те призывы, которые время от времени раздаются в Донецке, о запрете партий оппозиции, могут в дальнейшем радикализироваться. Мы должны не допустить этого, поэтому мы считаем необходимым принять в случае необходимости под охрану офисы партий оппозиции», - добавил Богачев.

В то же время, председатель донецкой городской организации ВО «Свобода» Артур Шевцов сообщил Радио Свобода, что они уже знают о предложении Сергея Богачева.

«Мы уже увидели, что Партия регионов предлагает охранять офисы оппозиционных партий. Сейчас мы рассматриваем целесообразность такого мероприятия и в ближайшее время сообщим о своем решении. В настоящее время нас больше волнует безопасность активистов донецкого Евромайдана без какой-либо партийной принадлежности. Случаи слежки за активистами и срыва встреч актива стали регулярным явлением, это не может не беспокоить», - говорит «свободовец».

В то же время, плана по охране беспартийных активистов донецкого Евромайдана в донецкой Партии регионов нет. «В стране живут разные люди. Я не думаю, что надо тех экстремистов, которые на Майдане, относить к тому большинству, которая проживает в Украине. Такие же экстремисты наверняка есть и в Донецке. Не думаю, что надо обобщать и преувеличивать степень опасности для кого-то в Донецке. Но со всеми этими рисками нужно считаться», - заявил Богачев.

За последнюю неделю неизвестные молодые люди в спортивном отслеживали локацию собрания активистов донецкого Евромайдана, а также устраивали провокации. Милиция рассматривает 8 заявлений от активистов относительно этих событий.