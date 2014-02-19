Во Львове сгорела половина воинской части

Активисты зажгли контрольно-пропускной пункт, после чего - казарму. Вокруг горели шины с баррикад, летели шумовые гранаты и петарды.

Возле военной части было, по меньшей мере, 30 тысяч человек, сообщает телеканал 24. В ход пошли "коктейли Молотова", чтобы поджечь здание.

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4 этажа здания загорелись, рухнули перекрытия, после чего из него вышли бойцы ВВ. На место прибыли пожарные, которые до сих пор пытаются потушить пожар.