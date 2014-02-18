«Беркут» штурмует баррикады на Институтской, водомет используют как таран

На ул. Институтской спецназовцы подогнали вплотную к баррикаде водомет, который практически таранит баррикады.

Как передает корреспондент УНИАН, спецназовцы активно применяют к протестующим свето-шумовые гранаты и стреляли из травматического оружия, среди митингующих много раненых.

В настоящее время оттеснили митингующих с верхней баррикады на улице Институтской, применяя свето-шумовые гранаты и резиновые пули.