«Беркут» штурмует баррикады на Институтской, водомет используют как таран
16:07, 18 февраля 2014Политика
2
Правоохранители начали штурм баррикады на Институтской.
Водомет используют как таран / Facebook Дмитрий Чигрин
На ул. Институтской спецназовцы подогнали вплотную к баррикаде водомет, который практически таранит баррикады.
Как передает корреспондент УНИАН, спецназовцы активно применяют к протестующим свето-шумовые гранаты и стреляли из травматического оружия, среди митингующих много раненых.
В настоящее время оттеснили митингующих с верхней баррикады на улице Институтской, применяя свето-шумовые гранаты и резиновые пули.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter