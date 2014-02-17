Минобороны рассказал о спецтехнике ГСЧС во время акций протеста

Во время массовых акций протеста в Киеве техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекалась в интересах правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"На сегодняшний день техника ГСЧС привлекается, в том числе, для сдерживания тех незаконных действий, которые происходят на улице под видом мирных демонстраций", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос журналистов, привлекается ли спецтехника в отношении протестующих.

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Он также добавил, что на сегодняшний день такая техника применяется для вывоза мусора из Киева.

"Это не является вмешательством: это взаимодействие одного государственного органа с другими, это регламентировано нормативно-правовыми актами", - отметил Лебедев.