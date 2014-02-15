Тимошенко допускает назначение премьера от оппозиции при трех условиях

Об этом Тимошенко сказала в эксклюзивном интервью газете «Зеркало недели».

Отвечая на вопрос о том, должен ли представитель оппозиции стать следующим премьер-министром Украины, Тимошенко сказала: «Не должен, потому что этому премьер-министру, по всей вероятности, не дадут работать. «Под крышей Януковича оппозиционный премьер-министр не сможет демонтировать диктатуру и систему коррупции, не сможет подписать Соглашение с ЕС, не сможет спасти Украину от социально-экономического провала. Такой руководитель правительства довольно быстро разочарует людей, а главное - ничем не поможет ни стране, ни ее народу», - добавила она.

В то же время, экс-премьер отметила, что если фракция «Батькивщина» все-таки может проголосовать за такого кандидата, чего она бы не советовала, то исключительно при выполнении трех главных условий.

«Первое - полная реабилитация и освобождение от уголовной ответственности всех майдановцев с одновременным привлечением к ответственности всех, кто убивал, калечил и похищал активистов, журналистов и медиков», - сказала Тимошенко и подчеркнула, что какое-либо общее голосование с Партией регионов до выполнения этого требования недопустимо.

«Второе условие, при котором я буду советовать «Батькивщине» голосовать, - это если вместе с оппозиционным премьером будет назначено оппозиционное правительство (включая силовиков), или его большая часть», добавила Тимошенко.

По словам экс-премьера, на последней встрече с Арсением Яценюком и Александром Турчиновым было принято решение, что в ближайшее время Майдану будет предложено правительство, в значительной части сформированное из представителей гражданского общества.

«Возможно даже, они смогут предложить такое правительство уже завтра, в воскресенье, на традиционном вече. Если люди дадут такому правительству мандат доверия, то следует предложить это правительство Януковичу публично», - предположила Тимошенко.

Третьим условием, при котором, по словам экс-премьера, «Батькивщина» проголосует за премьер-министра при Януковиче, это немедленное подписание соглашения об ассоциации с ЕС. «В постановлении Верховной Рады о назначении руководителя правительства вторым пунктом должно быть утверждено поручение новому премьер-министру немедленно подписать парафированное Соглашение с ЕС», - сказала она.

Тимошенко подчеркнула, что при этих трех условиях она будет советовать фракции голосовать «за», и любой другой вариант, по ее мнению, будет неприемлемым.