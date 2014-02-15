В Харькове устроили велопробег в поддержку Евромайдана
12:59, 15 февраля 2014Политика
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В Харькове около 40 велосипедистов устроили велопробег в поддержку Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, участники велопробега в 12.00 собрались на площадке перед памятником Т.Шевченко, где ежедневно проходит Харьковский Евромайдан.
Участники мероприятия выразили поддержку украинцам, которые на евромайданах отстаивают свои европейские устремления.
Велосипедисты с национальными флагами отправились в пробег по улице Сумской, проспекту Ленина и парку Горького.
В велопробеге также принял участие соорганизатор Харьковского Евромайдана Дмитрий Пилипец вместе со своей невестой.
После проведения велопробега на Харьковском Евромайдане Пилипец со своей невестой отпразднуют свадьбу.
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