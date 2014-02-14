Кличко не успел посетить активистов в черкасском СИЗО - суд всех отпустил

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, рассмотрение дел состоялось очень быстро.

"Всех 5 задержанных (Романа Краснянчука, Николая Горона, Алексея Бубнова, Андрея Малюка и Юрия Калинчука-Марченко) пребывавших в черкасском СИЗО, апелляционный суд в течение 15 минут выпустил под домашний арест", - написала она.

Также Геращенко сообщила, что из-за этого будет отменен запланированный на сегодня визит Виталия Кличко в СИЗО.

"На самом деле, я очень рада, что из графика визита Виталия Кличко в Черкассы сегодня отпадает пункт посещения СИЗО. Лучше мы пожмем руку всем ребятам на свободе", - сказала депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что суд освободил под домашний арест автомайдановца Романа Краснянчука.

Сегодня должен был начаться запланированный тур лидера УДАРа Виталия Кличко по регионам Украины, в рамках которого политик посетит Черкассы, Полтаву и Днепропетровск. В частности, в Черкассах он должен был нанести визит в СИЗО и провести в 17:00 встречу с жителями города на площади Богдана Хмельницкого.