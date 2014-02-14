Кличко собрался в тур по регионам Украины

Об этом сообщает пресс-служба УДАРа.

В частности, 14 февраля Виталий Кличко будет находиться в Черкассах. Там он посетит СИЗО, чтобы пообщаться с задержанными активистами. Встреча с жителями Черкасс начнется в 17:00 на площади Богдана Хмельницкого.

15 февраля, в субботу, лидер УДАРа посетит Полтаву. В 15:00 он выступит на местном Народном Вече возле Полтавской ОГА, а также даст пресс-конференцию для местных СМИ и встретится с активистами партии.

16 февраля, в воскресенье, Виталий Кличко будет находиться в Днепропетровске. В 12:00 он примет участие в митинге, который состоится в парке им. Глобы.