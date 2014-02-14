Кличко собрался в тур по регионам Украины
01:45, 14 февраля 2014Политика
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14-16 февраля Виталий Кличко посетит Черкассы, Полтаву и Днепропетровск. В рамках поездки по регионам лидер партии УДАР примет участие в митингах на местных Майданах, пообщается с гражданами и встретится с партактивом.
Кличко собрался в тур по регионам Украины
Об этом сообщает пресс-служба УДАРа.
В частности, 14 февраля Виталий Кличко будет находиться в Черкассах. Там он посетит СИЗО, чтобы пообщаться с задержанными активистами. Встреча с жителями Черкасс начнется в 17:00 на площади Богдана Хмельницкого.
15 февраля, в субботу, лидер УДАРа посетит Полтаву. В 15:00 он выступит на местном Народном Вече возле Полтавской ОГА, а также даст пресс-конференцию для местных СМИ и встретится с активистами партии.
16 февраля, в воскресенье, Виталий Кличко будет находиться в Днепропетровске. В 12:00 он примет участие в митинге, который состоится в парке им. Глобы.
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