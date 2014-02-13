В Одессе депутат от ПР показала средний палец журналистам, заметившим, что она голосует за соседа

Как передает корреспондент УНИАН, так она отреагировала на вопрос журналистов о «кнопкодавстве». Есинович с поднятым средним пальцем успел сфотографировать один из журналистов.

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На брифинге, состоявшемся после сессии, журналисты продемонстрировали это фото и. о. мэра Олегу Брындаку. Такое поведение депутата он не одобрил и сказал, что не может ничего комментировать, так как «изображение нечеткое».