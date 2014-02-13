Лукаш считает, что нормы Конституции-2004 не предусматривают никаких досрочных выборов

Об этом пишет в своей статье на сайте interfax.com.ua и.о. министра юстиции Елена Лукаш. В то же время, возврат к версии Основного закона в редакции 2004 года вернет все проблемы государственного управления и конфликты между разными ветвями власти.

«Главными вопросами Конституции 2004 года являются ее Заключительные и переходные положения. Очень советую всем сторонниками возвращения к Конституции-2004 вспомнить их. Именно в заключительных и переходных положениях должен быть решен вопрос, когда будут проходить выборы Президента Украины, выборы в Парламент (исключительно на пропорциональной, заметьте, основе), выборы в местные советы всех уровней, момент вступления в силу самих же норм Конституции-2004 и т.п. Никаких норм о досрочных выборах Президента или « перезагрузки власти» Конституция-2004 не содержит. И на эти вопросы у оппозиции ответа нет. Нет, и не будет. И в парламенте не появится законопроект, повторяющий содержание Конституции-2004 года с подписями оппозиционеров. Потому что они, в отличие от тех, кто им верит, понимают, что именно они должны подписать. Понимают и не подписывают», — отмечает Лукаш.

Читайте такжеКравчук объяснил, почему не стоит возвращаться к Конституции 2004 годаИ.о. министра подчеркивает, что Конституция 2004 года содержала нормы, которые противоречат европейской практике, из-за чего некоторые статьи Украина изменила по настоянию Венецианской комиссии и ПАСЕ. В частности, речь идет о нормах об императивном мандате для депутатов Верховной Рады, несоответствие требований о создании коалиции фракций европейской практике, возможность возникновения политических кризисов вследствие того, что полномочия разных ветвей власти — президента, парламента и правительства — часто пересекались.

Напомним, ранее сегодня Лукаш заявляла о выводах Венецианской комиссии, что конституционные изменения 2004 года не позволяют достичь цели конституционной реформы — установления сбалансированной и функциональной системы правления.

Кроме того, по ее словам, аналогичная критика изменений в Конституцию Украины в 2004 году неоднократно высказывалась Парламентской ассамблеей Совета Европы в ряде резолюций в течение 2004-2010 годов, посвященных, в частности, функционированию демократических институтов в Украине и состоянию демократии в Европе.

Она обратила внимание также на то, что изменения в Конституцию никоим образом не касаются интересов рядовых граждан, как это утверждают оппозиционеры, а лишь изменяют распределение функций в системе государственного управления. А возврат к тексту Конституции-2004 лишь внесет в нее дисбаланс и будет провоцировать новые политические конфликты.

Также Лукаш заявила, что лично работала по нормам этой Конституции и знает, "какой дисбаланс будет господствовать во властной среде" в результате применения ее норм, так как, по мнению и.о министра, эта Конституция конфликтна по своей сути.