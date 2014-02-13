Нормы Конституции-2004 были раскритикованы в Европе - Лукаш

Об этом заявляет министр юстиции Украины Елена Лукаш, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам Лукаш, европейские институты отмечали, что положения закона «были противоречивыми, не отвечали цели «конституционной реформы», европейским стандартам в этой сфере, а также украинским обязательствам, принятым при вступлении в Совет Европы, определялись как потенциальные источники конфликтов между Президентом и правительством».

Ссылаясь на выводы экспертов Венецианской комиссии, Лукаш отмечает, что речь шла, в частности о несовместимости привязки депутатского мандата к членству в парламентской фракции (члены парламента должны представлять народ, а не свои партии); расширении полномочий прокуратуры, что противоречит европейским стандартам в этой сфере, а также украинским обязательством, принятым при вступлении в Совет Европы; возможном наложении полномочий Президента и правительства, что, в свою очередь, является угрозой политических конфликтов между ними; сохранении за Президентом полномочий инициировать процедуру высказывания недоверия Кабинету министров, что противоречило цели «конституционной реформы»; угрозе потенциального политического кризиса в случае неспособности парламента сформировать стабильное большинство для формирования правительства и др.

Как отмечает Лукаш, “Венецианская комиссия пришла к выводу, что конституционные изменения 2004 года не позволяют достичь цели конституционной реформы – установления сбалансированной и функциональной системы правления”.

По словам министра юстиции, изменения в Конституцию 2004 года неоднократно критиковались Парламентской Ассамблеей Совета Европы, в частности в ряде резолюций 2004-2010 годов, посвященных, в частности функционированию демократических институтов в Украине и состоянию демократии в Европе.

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Как заявляет Лукаш, “ПАСЕ неоднократно отмечала, что в отношении принятых в 2004 году поправок в Конституцию Украины остро стоит вопрос их совместимости с европейскими стандартами”.

По ее словам, ПАСЕ критиковала пропорциональную систему выборов в парламент с закрытыми партийными списками, а также речь шла о необходимости нейтральности должности председателя СБУ.

Как напоминает Лукаш, ПАСЕ критиковала изменения относительно функционирования судебной власти и невозможности надлежащего реформирования судебной системы в соответствии с европейскими стандартами и ценностями без четкого разделения полномочий и надлежащей системы сдерживаний и противовесов.

“Также ПАСЕ регулярно обращалась к вопросу императивного мандата народного депутата, введенного конституционными изменениями 2004 года, и призвала к их пересмотру как не отвечающего принципам демократии и верховенства права и неприемлемом в демократическом государстве; акцентировала внимание на несоответствии принятых в 2004 году положений о прокуратуре, принятых Украиной при вступлении в Совет Европы обязательствам, и подчеркивала, что Конституцией 2004 года в реформе прокуратуры был сделан шаг назад”, - заявляет Лукаш.