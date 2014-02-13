61% россиян одобрили разгон акций протеста в Украине - опрос

Больше половины (55%) респондентов (опрос проводился 1-2 февраля среди 1600 человек в 42 субъектах РФ) "осуждают" "радикально настроенных" участников протеста, "использующих камни и бутылки с зажигательной смесью".

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Еще 26% ответили, что испытывают по отношению к ним "антипатию", а 15% — "разочарование". У каждого десятого поведение демонстрантов вызывает "недоверие", столько же относятся "безразлично". Лишь 1% опрошенных признались, что митингующие вызывают у них "симпатию", "уважение" или "доверие", сообщает Коммерсант-Украина.

ВЦИОМ также задал вопрос об оценке действий спецподразделения "Беркут", которые "сдерживают радикально настроенных митингующих". 59% опрошенных уверены, что "Беркут" "просто делает свою работу". Еще треть респондентов убеждены, что "Беркут" "спасает страну от раскола, погружения в хаос и безвластие".

Читайте такжеСобытия в Украине не ослабят духовного единства Руси - патриарх КириллТолько 5% участников опроса ответили, что "Беркут" "защищает преступный режим, избивает простых людей и нарушает права человека".

В целом в допустимости "использования полиции для разгона протестующих" и "отпора попыток захвата административных зданий" уверены 61% респондентов. "Недопустимыми" такие действия считают 29% опрошенных (еще 10% затруднились ответить).

Политолог Георгий Чижов не видит в опросе "особого смысла" с "научно-прикладной точки зрения". Респондентам задавались вопросы только о радикалах, "экстремистским проявлениям" которых априори должна противодействовать власть. "Это изначально выглядит как формирующий опрос",— говорит эксперт.

Социологи сосредоточились на этих вопросах потому, что их "больше интересовал именно этот аспект", объяснил руководитель управления политических исследований ВЦИОМ Степан Львов: "Мы хотели понять позицию граждан не в общем и целом, а выяснить, как люди оценивают поведение агрессивно настроенных людей". На вопрос "Ъ" о том, почему в формулировках изначально даны оценки, господин Львов ответил, что вопросы необходимо сопровождать "информационным посланием".