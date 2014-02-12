Янукович соглашается на создание коалиционного правительства - Рыбак

Как сообщается на сайте Верховной Рады, об этом председатель парламента Владимир Рыбак заявил на встрече с членами Парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее президентом Хью Бейли.

Рыбак напомнил, что Президент Украины предложил, чтобы должность премьер-министра занял представитель оппозиции. Требования предоставить право оппозиции формировать весь состав правительства руководитель парламента считает «ультиматумом и диктатом».

Рыбак подчеркнул, что Президент соглашается на создание коалиционного правительства.

«Такая возможность еще есть, - сказал он. - Страна не может быть без правительства».

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«Правительство должно быть аполитичным, и ставить на первый план только экономические проблемы в государстве, - подчеркнул спикер. - В этом направлении мы будем работать».

В этом контексте он выразил мнение, что у представителей оппозиции есть два варианта: «быть в оппозиции, нарабатывать себе рейтинги и идти с ними на выборы», или «направить своих лучших специалистов в правительство и вместе выходить из ситуации, существующей на сегодняшний день». «В этих условиях мы будем работать. Нужно все сделать, чтобы страна работала, люди получали заработную плату, пенсии и стипендии. И мы это все обеспечиваем», - сказал он.

Председатель Верховной Рады информировал участников встречи о разногласиях в вариантах изменений в Конституцию, предложенных оппозиционными фракциями. Он подчеркнул, что власть на этом фоне занимает наиболее конструктивную позицию, которая заключается в рассмотрении всех предлагаемых вариантов и согласовании текста новой Конституции Украины. В то же время, руководитель парламента подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию должно происходить исключительно в правовой плоскости.

На предложение членов ПА НАТО оказать помощь со стороны международных представителей руководитель парламента ответил, что у нас есть все возможности найти понимание внутри страны. «Сделать все нужно так, чтобы и капли крови не пролилось, чтобы мирным путем договориться», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Николай Азаров 28 января 2014 года подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.

25 января Янукович предложил лидеру фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

27 января после переговоров между представителями власти и оппозиции член рабочей группы по урегулированию политической ситуации, министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Яценюк отказался возглавить правительство.

5 февраля Яценюк заявил, что готов возглавить правительство при условии возобновления действия Конституции в редакции 2004 года и формирования Кабинета министров исключительно оппозицией.