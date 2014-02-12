Янукович соглашается на создание коалиционного правительства - Рыбак

18:23, 12 февраля 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович соглашается на создание коалиционного правительства.

Рибак каже, що Янукович може погодитись на коаліційний уряд

Как сообщается на сайте Верховной Рады, об этом председатель парламента Владимир Рыбак заявил на встрече с членами Парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее президентом Хью Бейли.

Рыбак напомнил, что Президент Украины предложил, чтобы должность премьер-министра занял представитель оппозиции. Требования предоставить право оппозиции формировать весь состав правительства руководитель парламента считает «ультиматумом и диктатом».

Рыбак подчеркнул, что Президент соглашается на создание коалиционного правительства.

«Такая возможность еще есть, - сказал он. - Страна не может быть без правительства».

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«Правительство должно быть аполитичным, и ставить на первый план только экономические проблемы в государстве, - подчеркнул спикер. - В этом направлении мы будем работать».

В этом контексте он выразил мнение, что у представителей оппозиции есть два варианта: «быть в оппозиции, нарабатывать себе рейтинги и идти с ними на выборы», или «направить своих лучших специалистов в правительство и вместе выходить из ситуации, существующей на сегодняшний день». «В этих условиях мы будем работать. Нужно все сделать, чтобы страна работала, люди получали заработную плату, пенсии и стипендии. И мы это все обеспечиваем», - сказал он.

Председатель Верховной Рады информировал участников встречи о разногласиях в вариантах изменений в Конституцию, предложенных оппозиционными фракциями. Он подчеркнул, что власть на этом фоне занимает наиболее конструктивную позицию, которая заключается в рассмотрении всех предлагаемых вариантов и согласовании текста новой Конституции Украины. В то же время, руководитель парламента подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию должно происходить исключительно в правовой плоскости.

На предложение членов ПА НАТО оказать помощь со стороны международных представителей руководитель парламента ответил, что у нас есть все возможности найти понимание внутри страны. «Сделать все нужно так, чтобы и капли крови не пролилось, чтобы мирным путем договориться», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Николай Азаров 28 января 2014 года подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.

25 января Янукович предложил лидеру фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

27 января после переговоров между представителями власти и оппозиции член рабочей группы по урегулированию политической ситуации, министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Яценюк отказался возглавить правительство.

5 февраля Яценюк заявил, что готов возглавить правительство при условии возобновления действия Конституции в редакции 2004 года и формирования Кабинета министров исключительно оппозицией.

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