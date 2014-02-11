Украина отдаляется от Европы, а ее имидж негативный – немецкий политолог

Сегодня имидж Украины в западных странах негативный и она отдаляется от Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время международного круглого стола “Влияние Евромайдана на имидж Украины” высказал директор Международного института качества PR Томас Ахелис (Германия).

“Имидж Украины негативный в западных странах. Хуже не может быть. К сожалению, с точки зрения политики, Украина отдаляется от Европы”, - сказал он.

По мнению Ахелиса, одной из главных проблем является то, что в Украине нет настоящей демократии. “В Украине есть оппозиция, но она не говорит единым голосом. Пути оппозиции не согласованы между собой... С экономической точки зрения мы видим, что страна является банкротом. Неизвестно, кто захочет сейчас инвестировать в эту страну”, - сказал он, добавив, что Евро-2012 Украина также не смогла использовать для улучшения своего имиджа.

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“Сейчас Украина непривлекательна и для туризма. Для улучшения имиджа нужны будут годы, потому что люди запомнят надолго картинку с Майдана, а для возвращения инвестора в страну нужно будет еще больше времени”, - добавил он.

В свою очередь глава Ассоциации чешско-украинского партнерства Ярослав Пешек (Чехия) отметил, что чешский бизнес “испугали события в Украине” и он находится в ожидании консолидации и привлекательных предложений от украинских властей. “Нам нужно совместно разработать проекты, которые помогут приближению Украины к ЕС”, - добавил он.