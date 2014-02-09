Десятки людей на Майдане открыли зонтики, выступая в поддержку телеканала "Дождь"

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков людей в поддержку этого телеканала устроили на Майдане Незалежности своеобразный флеш-моб, открыв зонтики.

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Также со сцены Майдана координаторы Народного вече, обращаясь к людям, собравшимся на главной площади столицы, отметили, что в России также как и в Украине, кроме провластных телеканалов, есть оппозиционные, которые подвергаются притеснениям со стороны власти. И украинцы должны поддержать эти оппозиционные каналы и журналистов.