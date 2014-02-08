В центре Черкасс запретили митинги

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня об этом сообщил представитель судебной исполнительной службы, который пришел на митинг оппозиции на Соборной площади Черкасс, где собралось около 300 лиц.

По его словам, исполком Черкасского горсовета инициировал судебный запрет на проведение массовых собраний с 6 февраля по 15 марта 2014 года. Как указано в постановлении суда, она действует для «...Черкасской городской организации Партии регионов, областного союза женщин Черкасщины, Черкасского областного союза ветеранов и других лиц».

Читайте такжеДевушка, пострадавшая во время штурма ОГА в Черкассах, уже выговаривает простые словаСреди причин, по которым запрещено проводить митинги, есть угроза распространения вирусных инфекций.

Несмотря на этот запрет, присутствовавший на митинге народный депутат Украины Леонид Даценко сказал, что суд должен четко установить всех, на кого действует этот запрет.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2013 года Черкасский окружной административный суд принял решение о запрете с 26 ноября до 25 января 2014 года пикетов, шествий, демонстраций, собраний на Соборной, «Дружбе народов», Театральной и Европейской площадях. Решение было принято по административному иску и. о. городского председателя Черкасс Виктора Белоусова.