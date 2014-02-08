В Полтавской области обезглавили еще один памятник Ленину

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.

По их данным, повреждение памятника утром обнаружили местные жители.

«Информация поступила недавно и группа только выехала. Подробности будут позже. Памятник находится в парке города», - сказал начальник отдела по связям с общественностью Юрий Сулаев.

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Как сообщалось, недавно в Полтавской области памятник Ленину обезглавили в Машевке. Через несколько дней этот памятник был восстановлен.