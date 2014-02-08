В Полтавской области обезглавили еще один памятник Ленину

11:29, 08 февраля 2014
Политика
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В Гребенке Полтавской области обезглавлен памятник Владимиру Ленину.

Разрушенный Ленин в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.

По их данным, повреждение памятника утром обнаружили местные жители.

«Информация поступила недавно и группа только выехала. Подробности будут позже. Памятник находится в парке города», - сказал начальник отдела по связям с общественностью Юрий Сулаев.

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Как сообщалось, недавно в Полтавской области памятник Ленину обезглавили в Машевке. Через несколько дней этот памятник был восстановлен.

Поваленный Ленин в Фастове
Поваленный Ленин в Фастове /  © espreso-tv
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области /  © УП
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области /  © УП
Обезглавленный Ленин в Побережном Винницкой области
Обезглавленный Ленин в Побережном Винницкой области / 
Ленин без ладони в Березанке Одесской области
Ленин без ладони в Березанке Одесской области /  © Сообщество Березанки в ВК
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области /  © Український тиждень
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области /  © Український тиждень
Разрушенный Ленин в Машевке Полтавской области
Разрушенный Ленин в Машевке Полтавской области /  © poltava.pl.ua
Разрушенный Ленин в Киеве
Разрушенный Ленин в Киеве / 
Разрушенный Ленин в Киеве
Разрушенный Ленин в Киеве / 
Разрушенный Ленин в Киеве
Разрушенный Ленин в Киеве / 

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