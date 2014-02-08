В Полтавской области обезглавили еще один памятник Ленину
11:29, 08 февраля 2014Политика
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В Гребенке Полтавской области обезглавлен памятник Владимиру Ленину.
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Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.
По их данным, повреждение памятника утром обнаружили местные жители.
«Информация поступила недавно и группа только выехала. Подробности будут позже. Памятник находится в парке города», - сказал начальник отдела по связям с общественностью Юрий Сулаев.
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Как сообщалось, недавно в Полтавской области памятник Ленину обезглавили в Машевке. Через несколько дней этот памятник был восстановлен.
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