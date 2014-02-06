Янукович примет участие в открытии Олимпийских игр в Сочи

В пресс-службе Президента сообщили, что 6-7 февраля Виктор Янукович посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом

6-7 февраля Президент Украины Виктор Янукович будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. Читайте такжеЯнукович встретится с Путиным в Сочи Программой визита предусмотрено участие главы государства в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи.

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