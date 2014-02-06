В Житомире учредили "Народную раду Житомира"

В Житомире 5 февраля состоялось учредительное собрание городской общественной организации «Народная рада Житомира».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе новосозданной общественной организации, участие в собрании приняли общественные активисты, активные участники Майдана, члены общественных организаций и политических партий, депутаты местных советов.

Согласно сообщению, целью организации является общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их должностными лицами, предотвращение последствий политического кризиса, сложившегося в Украине в связи с массовыми протестами 2013-2014 годов.

"Народная рада Житомира" также создана, чтобы не допустить кровопролития и влиять на принятие решений государственными органами и органами местного самоуправления.

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Председателем ЖГОО «Народная рада Житомира» избран депутат Житомирского областного совета (фракция "Фронт Змін") Сергей Сухомлин.

Заместителями председателя был избран Дмитрий Ткачук - председатель житомирской организации партии «Демократический Альянс» и Алексей Буковский - председатель Житомирской городской организации партии «УДАР».

В "Народную раду" войдут те люди, которые собрали первые Майданы в Житомире и сами вышли на акции протеста.

Также на учредительном собрании избрали правление и исполнительный комитет Житомирской городской общественной организации.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2014 года городской совет Житомира принял решение «О создании Народной рады как единого легитимного органа, который представляет народ, территориальную общину города Житомира».

29 января суд, по ходатайству прокуратуры, остановил действие указанного решения городского совета и запретил его обнародование до вступления в законную силу решения суда по данному делу. Прокуратура считает, что эти решения приняты с нарушением требований Конституции Украины, Законов Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О выборах народных депутатов Украины», «О выборах Президента Украины».