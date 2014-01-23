В Житомире облсовет не смог принять обращение к парламенту

Как передает корреспондент УНИАН, разработанное специальной рабочей группой депутатов соответствующее обращение не набрало необходимого количества голосов.

В обнародованном на сессии проекте обращения отмечалось, что депутаты обеспокоены политической ситуацией, сложившейся сегодня в Украине. Там также говорилось, что "широкомасштабное гражданское противостояние, которое продолжается в течение двух месяцев, в последние дни переросло в силовой конфликт с человеческими жертвами и реальной угрозой гражданской войны".

В проекте обращения его авторы также призвали участников противостояния "прекратить насилие и взаимное применение силы".

Оппозиция в облсовете предлагала немедленно созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины и рассмотреть на ней законы от 16 января этого года, которые уже вызвали резонанс в обществе, однако при этом не хотели голосовать депутаты провластных фракций.

Фактический провал сессией принятие этого обращения вызвал возмущение у пикетчиков облсовета от оппозиции и они окружили помещение Житомирской ОГА, которое охраняло несколько десятков правоохранителей.

Депутатов облсовета и даже некоторых журналистов пикетчики не хотели выпускать из сессии и еще несколько часов после ее окончания продолжали акцию протеста, кричали " Позор!".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире представители ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и «Удар» пикетировали бюджетную сессию облсовета с требованием рассмотреть вопрос о политической ситуации в Украине.

Около 300 активистов собрались на Площади Королева напротив помещения, где проходила сессия облсовета.

В начале сессии депутаты почтили погибших в Киеве активистов минутой молчания.

После этого депутаты отправили к пикетчикам своих представителей.

«Представители не смогли встретиться с пикетчиками, поскольку пикетчики заблокировали входные двери помещения областного совета», - сообщил сессии депутат областного совета от Партии регионов Виктор Куницкий.

В зале возникла дискуссия относительно того, какие вопросы повестки дня сессии следует рассматривать в первую очередь.

Депутат от фракции ”Батькивщина” Сергей Гринчук призвал сессию обсудить политическую ситуацию в области и стране в первую очередь, а уже потом рассматривать бюджете области на этот год и годовую Программу социально-экономического развития.

«Сейчас нужно в первую очередь принять решение, важное для страны, выслушать и успокоить людей, потому что в центре Киева гибнут люди», - сказал присутствовавший на сессии народный депутат Украины Владимир Литвин.