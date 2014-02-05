Ситуацию в Украине обсудят на зимней сессии ОБСЕ

Украинский вопрос будет обсужден на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 13-14 февраля в Вене.

Об этом УНИАН сообщили в ПА ОБСЕ, добавив, что специальная дискуссия ассамблеи в полном составе относительно нынешней политической ситуации в Украине состоится в пятницу, 14 февраля.

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Ранее ведущие политики Евросоюза критиковали Украину за уже отмененные противоречивые законы 16 января, которые противоречат обязательствам Киева в рамках ОБСЕ. Также противоречащими обязательствам в рамках ОБСЕ были признаны и силовые действия власти против участников Евромайдана.

Украина председательствовала в ОБСЕ в прошлом году, а в настоящее время председательствующая в ОБСЕ Швейцария критиковала украинскую власть за чрезмерное применение силы против демонстрантов.