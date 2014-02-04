Пятеро пострадавших после штурма Днепропетровской ОГА до сих пор находятся в больнице

Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществлена проверка информации, которая была размещена в средствах массовой информации, о фактах госпитализации десяти лиц с телесными повреждениями в нейрохирургическое отделение Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

”Выяснилось, что по аналогичной информации уже осуществлялась проверка в начале прошлой недели. Было установлено, что в результате событий 26 января 2014 года в больницу было доставлено 8 человек с различными телесными повреждениями”, - сказано в сообщении.

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По состоянию на 30 января в нейрохирургическом отделении Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова осталось на лечении пять участников массовых акций 26 января 2014 года, в том числе один сотрудник милиции.

За период с 1 по 3 февраля 2014 года, как добавили в пресс-службе омбудсмена, в нейрохирургическое отделение больницы никакие другие участники массовых акций за медицинской помощью не обращались.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что пострадавшие во время попытки штурма протестующими Днепропетровской облгосадминистрации от рук «титушек» утверждают, что были не митингующими, а лишь случайными прохожими. Об этом Радио Свобода сообщили трое пострадавших, которые с черепно-мозговыми травмами находятся на лечении в отделении нейрохирургии областной клинической больницы имени Мечникова.

По словам всех троих, они пострадали от действий неизвестных лиц спортивного телосложения 26 января недалеко от облгосадминистрации. Все трое утверждают, что не давали никаких оснований для применения против себя силы, даже не принимали участия в митинге, а оказались в том районе случайно.

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Пострадавшие сомневаются в том, что милиция сможет найти их обидчиков. Один из мужчин, Евгений Хорошенко, уже отказался подавать заявление о нападении в правоохранительные органы, ведь считает, что именно они и организовали избиение мирных граждан.

«Они спрашивают: вы будете писать заявление или не будете? На кого? На тех, кого сами привезли и натравили на людей? Кого-то найдут? Никого не найдут. Ляжет на стол в стопку, и все закончится», – сказал Хорошенко.

Что за молодчики находились на территории облгосадминистрации во время воскресных беспорядков и нападали на журналистов, никто из должностных лиц до сих пор не объяснил, несмотря на значительное количество фото- и видеоматериалов, где эти люди зафиксированы.

В то же время пострадавший в беспорядках лейтенант милиции Никита Гирдимов, который тоже лечится в этой больнице, признал: это были «титушки».

«По поводу «титушек» я знаю только то, что они там для недопущения захвата здания облгосадминистрации. Как мне известно, это коренные жители Днепропетровска», – говорит пострадавший правоохранитель.

По данным заместителя главного врача областной больницы Юрия Скребца, состояние всех четырех пострадавших, которые находятся в отделении нейрохирургии, оценивается как средней степени тяжести, пациенты постепенно выздоравливают и уже через две недели могут быть выписаны.

«Травмы, полученные ими, – это не сотрясение мозга, это очень трудно прогнозируемые травмы – ушибы головного мозга, кровоизлияния, переломы костей черепа», – сказал Скребец.