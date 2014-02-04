На таможне заблокировали 10 тонн гуманитарной помощи для Майдана

Как сообщает "Польское радио", теплую одежду, спальные мешки, раскладные кровати, перевязочные материалы и другие вещи, собранные в течение недели в разных польских городах, хоть и пересекли польско-украинскую границу в Дорогуске, но на Майдан до сих пор не попали.

Таможенная служба Украины заблокировала контейнер.

Инициаторы оказания помощи удивлены украинскими таможенными процедурами и утверждают, что организуя первую официальную гуманитарную помощь Майдану, соблюдали все правила украинской стороны.

"Поэтому мы пока не можем раздать собранных вещей протестующим на Майдане", сообщил организатор транспорта священник Стефан Батрух из Фонда духовной культуры пограничья.

"В Украине - блокада гуманитарной помощи. Имеются указания, чтобы не получать никакой гуманитарной помощи. Теперь - это только добрая воля чиновников: таможенников и чиновников из Министерства социальной политики, либо они это будут делать (растаможивание гуманитарной помощи ) быстро, либо месяц, два или полгода", - добавил он.

Гуманитарная помощь перевезена на склад украинского благотворительного фонда, на который адресован транспорт.

Гуманитарная помощь, чтобы попасть к людям на Майдан, должна кроме таможенной проверки, получить согласие восьми украинских министерств.

На складе, куда отправили дары из Польши, на растаможивании (уже 5 месяцев) ждет гуманитарная помощь из Голландии.