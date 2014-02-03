Арбузов поручил ускорить восстановление электроснабжения населенных пунктов

Об этом идет речь в правительственном поручении.

Читайте такжеВ Украине остаются обесточенными 412 населенных пунктов«Обеспечить своевременную доставку необходимого количества снегоуборочной и другой спецтехники, круглосуточное дежурство коммунальных служб и спасателей на дорогах, где образовались заторы. Создать необходимое количество пунктов обогрева для водителей и пассажиров, оказавшихся в снежной ловушке», — сказано в поручении и.о. премьер-министра, касающемся деятельности Мининфраструктуры, Минобороны, МВД, Минрегионстроя, Госслужбы чрезвычайных ситуаций а также руководителей областей, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий.

Одним из пунктов поручения Арбузова обозначено требование к Минэнергоугля ускорить восстановление электроснабжения населенных пунктов.

Читайте такжеИз-за ледяного дождя большая часть Словении осталась без электричества Минфин, согласно поручению, должен выделить необходимое финансирование для организации «бесперебойной работы снегоуборочной техники, пунктов обогрева и коммунальных служб», — сказано в поручении исполняющего обязанности премьер-министра.

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве, ведомства, ответственные за выполнение поручения, отчитались о состоянии дел и действиях, направленных на борьбу с последствиями стихии.