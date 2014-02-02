В Вильнюсе пострадавших евромайдановцев поддержали концертом

23:13, 02 февраля 2014
Политика
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В столице Литвы Вильнюсе сегодня прошел благотворительный концертный марафон в поддержку пострадавших активистов Евромайдана.

 

Майдан

На сцене одной из вильнюсских арт-фабрик выступили литовские группы. Акция получила название "Вместе с Украиной", ее организаторы собирали деньги для пострадавших украинских митингующих, сообщает канал 112 Украина.

Концерт поддержала президент Литвы Даля Грибаускайте.  

Добавим, ранее Литва предложила поддержку митингующим, пострадавшим во время последних событий в Украине.

В частности, в Литве пока лечится один участник Евромайдана.

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