В Вильнюсе пострадавших евромайдановцев поддержали концертом

На сцене одной из вильнюсских арт-фабрик выступили литовские группы. Акция получила название "Вместе с Украиной", ее организаторы собирали деньги для пострадавших украинских митингующих, сообщает канал 112 Украина.

Концерт поддержала президент Литвы Даля Грибаускайте.

Добавим, ранее Литва предложила поддержку митингующим, пострадавшим во время последних событий в Украине.

В частности, в Литве пока лечится один участник Евромайдана.