В Вильнюсе пострадавших евромайдановцев поддержали концертом
23:13, 02 февраля 2014Политика
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В столице Литвы Вильнюсе сегодня прошел благотворительный концертный марафон в поддержку пострадавших активистов Евромайдана.
В Вильнюсе прошел концерт в поддержку пострадавших участников Евромайдана
На сцене одной из вильнюсских арт-фабрик выступили литовские группы. Акция получила название "Вместе с Украиной", ее организаторы собирали деньги для пострадавших украинских митингующих, сообщает канал 112 Украина.
Концерт поддержала президент Литвы Даля Грибаускайте.
Добавим, ранее Литва предложила поддержку митингующим, пострадавшим во время последних событий в Украине.
В частности, в Литве пока лечится один участник Евромайдана.
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