В Днепропетровске «антимайдановцы» избили блогера в каске с "петриковской росписью"

Об этом сообщил сам Климов, пишет "Радио Свобода".

По его словам, 2 февраля, когда он шел по скверу, где проходил митинг в поддержку власти и сделал несколько фото, на него напали неизвестные в штатском с георгиевскими лентами и силой затянули в палатку.

По словам Климова, там ему угрожали, пытались отобрать фотокамеру, когда же не отдал - избили до крови.

"В прошлое воскресенье во время событий возле ОГА я вел твиттер-репортаж со своим фотоаппаратом, я снимал обе стороны, меня никто не трогал, никто не задерживал, я работал, как общественный журналист, все снимал на видео. Сегодня эти молодые люди мне сказали: "Ты засветился у нас на видео, мы все о тебе знаем, чего ты приперся в своей каске". Они были настроены очень агрессивно, матерились, пытались запугать, били", - отметил Климов.

В результате столкновения с "антимайдановцами" у блоггера - синяк под глазом, гематома на ноге, отбитый зуб, рассечение лица.

После инцидента избитого активиста доставили в Кировский райотдел милиции как задержанного "до выяснения обстоятельств", позже признали потерпевшим.

Вместе с тем, по словам Климова, от имени нападавших ему предлагали деньги на лечение и химчистку, однако он отказался.