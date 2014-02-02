На Львовщине Автомайдан будет пикетировать комплекс отдыха, принадлежащий Салу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АвтоМайдан Львов».

Читайте такжеВо Львове активисты блокируют здание ОГА, базы «Беркута» и внутренних войск Как рассказал сокоординатор «АвтоМайдана Львов» Андрей Макар, маршрут автопробега будет проходить через город Стрый, в котором к львовянам присоединятся местные автомобилисты.

Читайте такжеВо Львовской ОГА утверждают, что губернатор Сало подал в отставку под давлением «Основная задача автопробега - еще раз напомнить членам Партии регионов и их сторонникам о бессрочном экономическим бойкоте их бизнеса. На этот раз автомайдановцы будут пикетировать комплекс «Золотая форель», владельцем которого является председатель Львовской ОГА Олег Сало. К львовским и стрыйским автомайдановцам присоединятся их коллеги из городов Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Сходница. Должны осознать, что блокирование бизнеса регионалов приносит им немалые убытки и автоматически не позволяет финансировать антимайданы, «титушек» и им подобных», - отмечается в сообщении.