Новый Кабмин может быть назначен в ближайшее время - Арбузов

"Я думаю, решение о формировании правительства будет принято гораздо быстрее", - заявил Арбузов в интервью телеканалу "Интер", которое транслировалось в субботу вечером. По его мнению, такой шаг был бы правильным, поскольку он вселил бы "уверенность в граждан и в инвесторов". "А мы нуждаемся в инвестициях", - заметил чиновник.

Читайте такжеБаланс недели: Кабмин - в отставке, гривня - в штопоре, экономика – у отметки ноль28 января Виктор Янукович принял отставку премьера Николая Азарова и кабинета министров. Согласно закону "О Кабинете министров", правительство в отставке продолжает исполнять свои обязанности "до начала работы нового Кабинет министров, но не дольше чем шестьдесят дней", сообщает ИТАР-ТАСС.

Касаясь своих планов, Арбузов подчеркнул, что будет работать в правительстве "столько, сколько необходимо и будет выгодно Украине".

Несмотря на сложную политическую ситуацию в Украине, правительство страны "научилось работать в этих условиях", также отметил Арбузов. "Все областные администрации работают если не в обычном режиме, то уже приспособились. Мы научились выплачивать зарплаты и пенсии и в этих условиях, хотя очень сложно. В вопросах казначейства мы тоже научились использовать резервные серверы. Мы могли бы это делать и проще и быстрее и эффективнее, но ситуация сегодня призывает нас быть более мобильными, гибкими", - пояснил чиновник.

Читайте такжеВ украинской власти начался процесс дезинтеграции - КвасьневскийАрбузов заверил, что "экономические показатели не предполагают никакой дестабилизации валюты" на Украине. "Экономических поводов для дестабилизации нет. Как я смотрю, Национальному банку удается справляться удачно с этой ситуацией", - отметил он.

По его мнению, для улучшения ситуации необходимо в сжатые сроки принять решение о формировании нового правительства.