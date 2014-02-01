Украина должна найти свое место в системе европейской безопасности - Левочкин

Об этом он сказал в украинским журналистам в субботу в Мюнхене накануне проведения панели, в ходе которой также будут обсуждаться события в Украине.

"В этом году конференция проходит на фоне важных событий, которые происходят в Украине. Этот вопрос находится в центре внимания конференции. Дискуссия на эту тему будет очень жесткой", - сказал он. Левочкин особо отметил важность Мюнхенской конференции, назвав ее местом, где "вырабатывается современный дизайн архитектуры новой системы безопасности для мира и Европы".

Он уверен, что Украина - это большое европейское государство, которое должно в конечном итоге найти свое место в этой системе.