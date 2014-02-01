Украина должна найти свое место в системе европейской безопасности - Левочкин
18:01, 01 февраля 2014Политика
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Бывший глава президентской администрации президента Сергей Левочкин ожидает "жесткой" дискуссии по украинскому вопросу на Мюнхенской конференции безопасности.
Левочкин ожидает "жесткой" дискуссии
Об этом он сказал в украинским журналистам в субботу в Мюнхене накануне проведения панели, в ходе которой также будут обсуждаться события в Украине.
"В этом году конференция проходит на фоне важных событий, которые происходят в Украине. Этот вопрос находится в центре внимания конференции. Дискуссия на эту тему будет очень жесткой", - сказал он. Левочкин особо отметил важность Мюнхенской конференции, назвав ее местом, где "вырабатывается современный дизайн архитектуры новой системы безопасности для мира и Европы".
Он уверен, что Украина - это большое европейское государство, которое должно в конечном итоге найти свое место в этой системе.
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