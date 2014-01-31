СМИ: Янукович снова засобирался в Россию

Ожидается, что поездка состоится в конце следующей недели. Во время визита должна состояться встреча Януковича с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в АП.

По информации издания, последний раз Янукович посещал Россию и встречался с Путиным 8 января. Вылет был организован через Донецк, а о самом визите не сообщалось официально.

Читайте такжеПутин второй раз за неделю провел совещание относительно Украины

Последняя же официальная встреча Януковича и Путина состоялась в Москве 17 декабря 2013 года. Тогда прошло заседание межгосударственной комиссии под председательством Януковича и Путина, по итогам которого, в частности "Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнение к контракту, которое предусматривает снижение цены российского газа до 268,5 долл. за тысячу кубометров. Кроме того, было принято решение о выделении 15 млрд долларов на покупку еврооблигаций Украины. Также был подписан ряд межгосударственных соглашений.