Пограничникам раздали ориентировки на Булатова и Данилюка - Порошенко

"Вылетел на Мюнхенскую конференцию по безопасности. При пересечении украинской границы, один из членов нашей делегации увидел, что у пограничников лежит бумага с ориентировкой с фото и фамилиями на Дмитрия Булатова, Александра Данилюка, Алексея Гриценко", - написал Порошенко в Facebook.

Напомним, вечером 30 января один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов нашелся в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом. Активист был сильно избит и окровавлен. Он исчез 22 января.