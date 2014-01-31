Пограничникам раздали ориентировки на Булатова и Данилюка - Порошенко
14:57, 31 января 2014Политика
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Нардеп Петр Порошенко заявил, что украинским пограничникам раздали ориентировки на одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова, координатора "Спільна справа" Александра Данилюка и Алексея Гриценко.
Пограничникам раздали ориентировки на Булатова и Данилюка - Порошенко
"Вылетел на Мюнхенскую конференцию по безопасности. При пересечении украинской границы, один из членов нашей делегации увидел, что у пограничников лежит бумага с ориентировкой с фото и фамилиями на Дмитрия Булатова, Александра Данилюка, Алексея Гриценко", - написал Порошенко в Facebook.
Напомним, вечером 30 января один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов нашелся в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом. Активист был сильно избит и окровавлен. Он исчез 22 января.
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