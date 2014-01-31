Экс-министр здравоохранения призывает Януковича найти ответственных за антигуманные приказы

Бывший министр здравоохранения, первый вице-президент Международного Красного Креста Украины Николай Полищук призывает Президента Украины Виктора Януковича к мирному разрешению ситуации и соблюдению международных конвенций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Третьей Украинской Республики», Полищук заявил: «Пока Вы Президент, Вы можете определить виновных в противоправных действиях министров, военных, своих советников - тех, кто отдает антигуманные приказы и выполняет их, и принять соответствующие решения для погашения конфликта».

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В обращении отмечается, что власти Украины нарушает международную Конвенцию об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, которая была ратифицирована СССР в 1954 году. «Эта конвенция распространяется не только на военных, но и на членов других ополчений и добровольных отрядов, в частности членов организованных движений сопротивления, принадлежащих к одной из сторон конфликта», - отметил Полищук.

По его словам, согласно конвенции, запрещено насилие над жизнью и личностью, включая все виды убийств, причинение увечья, жестокое обращение и пытки, надругательство над человеческим достоинством, оскорбительное и унизительное отношение, а также строго запрещаются любое покушения на жизнь или какое-либо насилие над личностью раненых и больных.

«Положения конвенции запрещают насилие в отношении лиц, сопровождающих гуманитарные действия, запрещают похищение людей», - напомнил Полищук.

Он подчеркнул, что «власть нарушила международные соглашения, и она заслуживает международных санкций».