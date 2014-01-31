В Запорожской области из-за непогоды частично закрыто движение на 9 автодорогах

Около 100 автомобилей сутки стоят на выезде из Запорожья в сторону Днепропетровска и в Бердянском районе в районе поста ДПС ГАИ Луначарский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, «учитывая возникновение реальной угрозы для участников дорожного движения, с целью недопущения аварийных ситуаций, совместным решением УГАИ ГУМВД и Службы автомобильных дорог в Запорожской области, по согласованию с Запорожской ОГА, закрыто движение транспортных средств на автомобильных дорогах:

«М-14» - Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на участке 459-604км.- Мелитопольский, Приазовский, Приморский и Бердянский районы), « Р-37» - Энергодар-Васильевка-Бердянск (на участке 126-207км. - Черниговский, Приморский и Бердянский районы), «Т 08-03» -Запорожье-Мариуполь (на участке 86-130 км. - (Пологовский, Куйбышевский и Розовский районы), «Т 08-15» - Орехов-Пологи-Конские Раздоры-Андреевка-Нововасильевка-Бердянск (на участке 45-130 км. – ( Пологовский, Куйбышевский и Бердянский районы), «Т 08-19» - Куйбышево-Камыш Заря (на участке 10-51 км. - Куйбышевский и Бердянский районы), «Т 08-21» - Пологи–Черниговка -Приморск, (на участке 14-37 км. -Пологовский район), «Т-04-01» - Днепропетровск-Покровское-Гуляйполе-Токмак-Мелитополь (на участке 177-181км и 207-2011км.), «В 081237» - Новониколаевка-Сторчове-Максимовка-Михаил-Лукашеве (на участке 0-40 км (Новониколаевский, Вольнянский районы), а также «В 080511» - Вольнянск-Славгород (на участке 0-19 км (Вольнянский район).

Из-за вызванной непогодой ситуации на дорогах на выезде из Запорожья в сторону Днепропетровска более суток стоят около 50 фур, в районе поста ДПС Луначарский в Бердянском районе также более суток стоят около 40 грузовых и легковых автомобилей.

Для оказания помощи участникам движения и ликвидации последствий непогоды на территории Запорожской области привлечены 104 работника Госавтоинспекции и 32 патрульных автомобилей ГАИ.

«О введения запрета на движение транспортных средств на указанных участках автомобильных дорог проинформировано дежурные части ГАИ смежных областей, автотранспортные предприятия и диспетчерские службы автостанций области», - сообщает УГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области.