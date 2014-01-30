Рыбак отбрасывает возможность введения чрезвычайного положения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам спикера, Президент однозначно ставит задачу перед всеми органами власти не применять никаких насильственных действий решения проблемы.

Читайте такжеРыбак подписал закон об амнистии и направил Януковичу"Что касается чрезвычайного положения - ни на одном совещании, ни на каком уровне этот вопрос не рассматривался, и я не верю, и я знаю точно, что никакого чрезвычайного положения не может быть", - подчеркнул Рыбак.

Читайте такжеУ Азарова заверили, что на совещании Кабмина вопрос введения ЧП не обсуждалсяОн призвал делать все, чтобы не пролилась больше ни капля крови, чтобы все проблемы были решены мирным путем.